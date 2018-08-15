Саранские полицейские разыскали пропавшую накануне 8-летнюю девочку

В Саранске сотрудники полиции разыскали 8-летнюю девочку, пропавшую накануне.

Вечером 14 августа в одно из городских отделений полиции обратилась жительница Москвы. Женщина сообщила, что из одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Войнова, ушла её 8-летняя дочь и, спустя полтора часа, не вернулась домой.

Стражи порядка искали девочку по всему городу, но оказалась, что она всё это время играла вместе со своей подругой в своей квартире. Какие-либо противоправные действия в отношении ребенка не совершались.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф