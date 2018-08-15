В Инсаре загорелся жилой дом

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В Инсаре произошло возгорание жилого дома.
В ночь на 15 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что загорелся жилой дом №3, который расположен по адресу – Пионерский переулок. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 228 квадратных метров.
По предварительной информации, никто из жильцов дома не пострадал.
Из-за чего произошло воспламенение жилой постройки, в настоящее время неизвестно.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электрических приборов, а также быть осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru