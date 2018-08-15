В Инсаре загорелся жилой дом

В Инсаре произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 15 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что загорелся жилой дом №3, который расположен по адресу – Пионерский переулок. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 228 квадратных метров.

По предварительной информации, никто из жильцов дома не пострадал.

Из-за чего произошло воспламенение жилой постройки, в настоящее время неизвестно.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электрических приборов, а также быть осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru