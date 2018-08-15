В Саранске сотрудница банка обнаружила поддельную купюру при проверке наличности от вкладчика

В одном из банков Саранска была обнаружена поддельная денежная купюра.

Недавно сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении поддельной денежной купюры от кассира одного из банков Саранска. Банкнота номиналом 5 тыс. рублей была обнаружена во время проверки денежных средств, поступивших в кассу от 37-летней женщины, которая намеревалась открыть банковский счет по вкладу на крупную сумму.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф