Прокуратура Атюрьевского района зафиксировала многочисленные нарушения трудового законодательства

В Атюрьевском районе сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения трудового законодательства.

Представители ведомства установили, что руководство ООО «МАПО» Каменка» имеет просроченную задолженность по зарплате перед своими работниками, сумма которой составляет более 1,7 млн рублей. Кроме того, выяснилось что сотрудники указанной организации не получают компенсацию за невыплаченную в срок заработную плату.

Также было установлено, что работники ООО «МАПО» Каменка» не получили зарплату за работу в выходные и праздничные дни.

Помимо этого, выяснилось, что руководство организации в июле приняло на работу комбайнеров, предварительно не оформив с ними трудовые договора в письменной форме.

В отношении директора ООО «МАПО «Каменка» было возбуждено три дела об административных правонарушениях.

Источник: prokrm.ru