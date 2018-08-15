Администрация Атюрьевского района намеревалась незаконно приобрести автомобиль

Арбитражный суд Республики Мордовия признал недействительными электронный аукцион и муниципальный контракт на приобретение автомобиля администрацией Атюрьевского района.

Упомянутый контракт был заключен между администрацией указанного района и акционерным обществом «Авилон Автомобильная группа».

Вопреки требованиям действующего законодательства в аукционную документацию были внесены технические и функциональные характеристики, которые соответствуют только автомобилю марки «Фольксваген-Поло». Данные действия администрации Атюрьевского района привели к нарушению прав потенциальных участников закупки.

Арбитражный суд Республики Мордовия признал недействительными электронный аукцион и муниципальный контракт.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru