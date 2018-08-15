Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений бюджетного законодательства

Сотрудники прокуратуры Республики Мордовия добиваются устранения нарушений бюджетного законодательства.

В общей сложности, в период с января по июнь нынешнего года представителями ведомства было зафиксировано 827 нарушений указанного законодательства. К дисциплинарной ответственности было привлечено 162 лица. Кроме того, по результатам прокурорских проверок было возбуждено три уголовных дела.

Сотрудниками прокуратуры было выявлено немало случаев нарушения бюджетного законодательства администрациями районов республики.

По информации пресс-службы Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru