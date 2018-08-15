Мордовский фермер после ареста имущества погасил долг по налогам

В Республике Мордовия руководитель фермерского кооператива погасил задолженность по налогам после ареста имущества.

По информации пресс-службы УФСПП по Республике Мордовия, руководитель одного из местных фермерских кооперативов на протяжении достаточно длительного периода времени не платил налоги, в результате чего образовалась задолженность в размере 985 тыс. рублей.

По указанной причине судебный пристав наложил арест на кирпич, владельцем которого является должник. После этого руководитель фермерского кооператива погасил задолженность в полном объеме.

В общей сложности за первые семь месяцев нынешнего года в результате деятельности судебных приставов в бюджет Мордовии было перечислено множество налоговых платежей, общая сумма которых превышает 780 млн рублей.

Источник: r13.fssprus.ru