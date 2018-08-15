В Торбеевском районе горело сено

В одном из сел Торбеевского района Республики Мордовия произошло возгорание сена.

Данное происшествие произошло утром 14 августа на территории села Дракино. На одной из улиц указанного населенного пункта внезапно загорелось сено. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составила 12 квадратных метров.

По предварительным данным, вследствие пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения сена в настоящее время устанавливается. Не исключено, что в данном случае имел место умышленный поджог.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru