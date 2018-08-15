В Ромодановском районе в ДТП пострадал человек

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В Ромодановском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого был травмирован человек.
Утром 15 августа на одном из участков магистрали, соединяющей Ромоданово и Пятину, не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, в настоящее время нет никакой информации.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причину, из-за которой произошло столкновение автомобилей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru