Житель Рузаевки, повредивший ногой автомобиль, предстанет перед судом

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в повреждении автомобиля.

Поздним вечером 27 апреля нынешнего года 20-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выбежал на проезжую часть. Бурлящая от огромного количества употребленного спиртного кровь заставила молодого человека бросить вызов окружающим. Парень, будучи агрессивно настроенным, решил кому-нибудь навредить. Молодой человек ударил правой ногой по заднему левому крылу автомобиля, который проезжал мимо.

В итоге указанному транспортному средству были причинены механические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта составила около 11 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В скором времени молодой человек предстанет перед судом.

Источник: vs.mor.sudrf.ru