В Саранске житель Лямбирского района напал с ножом на таксиста

В Саранске сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в нападении на таксиста.

14 августа в полицию обратился водитель одной из городских служб такси. Мужчина сообщил, что один из его пассажиров, угрожая жестокой физической расправой, похитил у него деньги.

Сотрудниками полиции было установлено, что в поселке Ялга неизвестный мужчина сел в машину потерпевшего. Таксист отвез гражданина в поселок Озерный. Затем клиент потребовал отвезти его на Светотехстрой. Прибыв в конечный пункт назначения, пассажир достал имевшийся при себе нож и, угрожая жестокой физической расправой, потребовал от таксиста отдать ему деньги. Автомобилист, опасаясь за свою жизнь, предоставил клиенту денежную сумму в размере 2,5 тыс. рублей, после чего скрылся из виду возле дома, расположенного по адресу – улица Есенина.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель Лямбирского района 1988 года рождения. Мужчина признал свою вину. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф