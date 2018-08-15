В Кочкуровском районе полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в похищении телёнка

В Кочкуровском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя, который подозревается в похищении телёнка.

Ранним утром 42-летний житель села Новая Пырма, находясь на территории молочно-товарной фермы, воспользовавшись отсутствием свидетелей, связал телёнка и направился с ним к выходу. Сторож фермы заметил мужчину и попытался его остановить. Подозреваемый скрылся, но спустя некоторое время был задержан полицейскими по месту жительства.

Мужчина не отрицает свою вину. Выяснилось, что ранее у гражданина уже были проблемы с законом, из-за которых он в свое время оказался в тюрьме. Кроме того, было установлено, что мужчина работал на указанной ферме.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф