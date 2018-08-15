Житель Саранска, обвиняемый в создании подставных юридических лиц, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в создании так называемых подставных юридических лиц.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в августе 2016 года обвиняемый, находясь возле здания ИФНС РФ по Ленинскому району города Саранска, передал неизвестному лицу свой паспорт, чтобы последний подготовил документы для создания двух подставных юридических лиц, среди которых ООО «Горизонт» и ООО «Стройторг». Осуществлять какую-либо деятельность обвиняемый не собирался.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru