Две жительницы Мордовии обвиняются в мошенничестве при получении средств материнского капитала

В Саранске в скором времени будет вынесен судебный приговор в отношении жительниц Лямбирского и Ромодановского районов, обвиняемых в мошенничестве при получении средств материнского капитала.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что указанные гражданки осенью 2016 года предоставили несоответствующие действительности сведения о приобретении жилого дома и земельного участка в Инсарском районе за 500 тыс. рублей. На самом деле на покупку постройки и угодья было потрачено 90 тыс. рублей. Кроме того, по причине ветхости дом был непригоден для проживания.

В итоге в результате действия гражданок был причинен ущерб на сумму более 450 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru