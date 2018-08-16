В Рузаевке горели надворные постройки

В Рузаевке произошло воспламенение надворных построек.

Днем 15 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Максима Горького произошел серьезный пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горят надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате воспламенения надворных построек никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru