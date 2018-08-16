В Саранске автобус сбил мужчину

В Саранске мужчина, решивший перебежать дорогу в неустановленном месте, попал под колеса рейсового автобуса.

Указанный инцидент произошел вечером 15 августа по адресу – проспект 50 лет Октября. По предварительной информации, 41-летний гражданин пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В определенный момент мужчину сбил рейсовый автобус.

Пешеход был доставлен в одну из городских больниц. Медики оценивают состояние пострадавшего как крайней степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении по факту данного инцидента.

Источник: гибдд.рф