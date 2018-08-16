В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые подозревается в угоне автомобиля.

Недавно группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила сообщение о том, что от дома, расположенного по адресу – улица Терешковой, был угнан автомобиль марки ВАЗ-2109. В ходе патрулирования улицы Ленина экипаж вневедомственной охраны заметил машину, похожую на похищенное транспортное средство.

Стражи порядка остановили автомобиль. В салоне транспортного средства находились два жителя Рузаевского района 38- и 28-летнего возраста, у которых ранее были проблемы с законом.

Задержанные были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

Источник: vk.com/public150482615