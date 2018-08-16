В Старошайговском районе загорелись надворные постройки

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В Старошайговском районе Республики Мордовия произошло возгорание надворных построек.
Днем 15 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Старое Шайгово, на улице Пионерской произошел пожар. Загорелись надворные постройки, расположенные возле дома №22. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 16 квадратных метров.
Спасателям удалось не допустить распространения пламени на расположенные поблизости жилые дома.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, вследствие данного пожара никто не пострадал.
Из-за чего произошло возгорание надворных построек, пока что неизвестно.
Источник: 13.mchs.gov.ru