В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали три человека

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В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2107, двигаясь по одной из дорог указанного района, не сумел справиться с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы проезжей части, а после этого опрокинулось.
В итоге водитель легковушки и два его пассажира были травмированы. Пострадавшие доставлялись в районную больницу. После оказания медицинской помощи участников ДТП отпустили домой.
Было установлено, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точную причину ДТП.
Источник: гибдд.рф