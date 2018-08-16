В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали три человека

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2107, двигаясь по одной из дорог указанного района, не сумел справиться с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы проезжей части, а после этого опрокинулось.

В итоге водитель легковушки и два его пассажира были травмированы. Пострадавшие доставлялись в районную больницу. После оказания медицинской помощи участников ДТП отпустили домой.

Было установлено, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точную причину ДТП.

Источник: гибдд.рф