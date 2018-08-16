В Большеигнатовском районе сгорела легковушка

В Большеигнатовском районе произошел пожар, который уничтожил легковой автомобиль.

Указанное происшествие произошло днем 15 августа в селе Моревка. Внезапно воспламенился легковой автомобиль марки «Шевроле-Авео», который был припаркован возле дома №11, расположенного по адресу – улица Школьная. Площадь распространения пламени составила 8 квадратных метров.

Автомобиль сгорел дотла.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате возгорания машины никто не пострадал.

Специалисты в настоящее время устанавливают причину, спровоцировавшую воспламенение транспортного средства.

Источник: 13.mchs.gov.ru