В Краснослободском районе по причине ДТП пострадал 68-летний мужчина

В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 68-летний мужчина.

Утром 15 августа 68-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», проезжая 114-й километр федеральной трассы «Урал», не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Автомобилисту понадобилась медицинская помощь.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине водитель «Шевроле-Нивы» потерял контроль над управлением.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф