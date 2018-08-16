В Саранске 22-летний парень, обвиняемый в краже денег, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 22-летнего молодого человека, который обвиняется в похищении денежных средств.

Сотрудниками следственных органов было установлено что в мае нынешнего года 22-летний молодой человек, занимая должность директора одного из магазинов ООО «Евросеть-Ритейл», расположенного в Саранске, незаконным путем присвоил более 550 тыс. рублей, которые принадлежат указанному торговому заведению.

Денежные средства обвиняемый потратил на личные нужды.

Помимо этого, выяснилось, что в марте 2016 года в Нижегородской области молодой человек был осужден за незаконное хранение наркотиков. Данная судимость не погашена.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Ленинского районного суда города Саранска.

Источник: prokrm.ru