В Мордовии оштрафовали жителя Рязани, пытавшегося дать взятку инспектору ДПС

В Лямбирском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении 63-летнего жителя Рязани, пытавшегося дать взятку инспектору ДПС.

10 июня нынешнего года 63-летний житель Рязани, пытаясь избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, предложил инспектору ДПС взятку в размере 1 тыс. рублей, чтобы последний не составлял в его отношении протокол.

Решением суда в отношении жителя Рязани была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

По информации, опубликованной пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru