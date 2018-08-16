В одну из мордовских колоний пришла посылка с мобильными телефонами

В Республике Мордовия сотрудники одной из местных исправительных колоний предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Недавно в исправительную колонию №4 пришла посылка из Ростова-на-Дону. Данная посылка предназначалась для заключенного, приговоренного к 17,5 годам лишения свободы

В ходе досмотра указанной посылки сотрудники исправительного учреждения обнаружили пять мобильных телефонов и столько же зарядных устройств к ним, которые были спрятаны в упаковках влажных салфеток.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su