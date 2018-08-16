В Мордовии снижается уровень преступности

В нынешнем году в Республике Мордовия снизился уровень преступности.

В общей сложности в период с января по июль текущего года на территории региона было зарегистрировано 4564 преступления. Данный показатель на 8% ниже того количества правонарушений, которое было зафиксировано за первые семь месяцев прошлого года.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в Саранске. Здесь было зафиксировано 2050 случаев нарушения закона. Второе место по уровню преступности занимает Рузаевский район. С начала года жители данного района совершили 392 преступления. Наименьшее число правонарушений было зафиксировано в Большеигнатовском районе. На территории этого района было зафиксировано 30 преступлений.

Наибольший удельный вес от общего количества преступлений составляют преступления небольшой тяжести.

Источник: prokrm.ru