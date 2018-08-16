В Санкт-Петербурге пропал без вести житель Мордовии

Житель Республики Мордовия пропал без вести, отправившись на заработки в Санкт-Петербург.

В прошлом году Кечаев Виталий Владимирович 1963 года рождения прибыл в Санкт-Петербург с целью трудоустройства. С 20 июня того же года, уже устроившись на работу, мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими.

На правой ноге мужчины имеется большой вертикальный шрам.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8 (8342)29-77-44, 89879929692 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф