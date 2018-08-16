Интернет-мошенники атакуют жителей Мордовии

На протяжении семи первых месяцев нынешнего года в Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов возбудили более 300 уголовных дел по факту мошенничества.

В общей сложности в период с января по июль текущего года сотрудники правоохранительных органов возбудили 326 уголовных дел по факту мошенничества. В большинстве случаев имело место так называемое интернет-мошенничество. Только в прошлом месяце в Мордовии было зафиксировано порядка 20 указанных преступлений, ущерб по которым превысил 1 млн рублей.

В большинстве случаев интернет-мошенники отслеживают на популярных сайтах объявления о продаже различных товаров или же аренды жилья. Затем преступники связываются с авторами указанных публикаций и под предлогом перечисления предоплаты просят их подойти к ближайшему банкомату или же назвать номер банковской карты. После этого злоумышленники получают доступ к банковским счетам пострадавших и похищают их деньги.

Также весьма часто мошенники создают так называемые подставные сайты интернет-магазинов. Потенциальным покупателям злоумышленники говорят о том, что товар может быть прислан только после получения предоплаты. Получив деньги, преступники либо удаляют сайт, либо же просто игнорируют звонки и сообщения пострадавших.

Источник: 13.мвд.рф