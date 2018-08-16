В Саранске осудили женщину, которая ударила ножом своего знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая едва не убила мужчину из-за разбитой раковины.

Мужчина по воле случая познакомился с двумя женщинами, пребывавшими в состоянии алкогольного опьянения. Взбодренные спиртным дамы пригласили новоиспеченного знакомого к одной из них домой. Мужчина принял данное приглашение. Оказавшись в квартире, внезапно возникшая компания принялась распивать алкогольные напитки.

В определенный момент мужчина отправился в ванную комнату, где, не сумев удержаться на ногах, упал и разбил раковину. Хозяйка квартира, обнаружив, что её гость причинил ущерб, схватила в руки нож и ударила им пострадавшего в грудь.

Мужчина был экстренно госпитализирован. К счастью, медикам удалось спасти пострадавшего.

Решением суда негостеприимная женщина была приговорена к 1 году лишения свободы.

Источник: vs.mor.sudrf.ru