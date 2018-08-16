В Мордовии разыскивается пропавшая без вести жительница Чамзинского района

В Чамзинском районе Республики Мордовия сотрудники полиции разыскивают местную жительницу, которая более 10 лет назад пропала без вести.

10 октября 2007 года Минеева Светлана Васильевна 1963 года рождения, проживающая в поселке Комсомольский Чамзинского района, ушла из дома и с тех пор перестала выходить на связь с родными и близкими. Известно, что женщина является уроженкой города Ардатов.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении гражданки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8 (83437)21258 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф