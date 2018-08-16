В Ковылкинском районе сотрудники МЧС провели рейд

В селе Мордовское Коломасово Ковылкинского района сотрудники МЧС провели профилактический рейд.

Представители ведомства в рамках проведения указанного рейда навестили одиннадцать одиноких стариков, шесть неблагополучных граждан и две многодетные семьи. Сотрудники МЧС рассказали жителям села о правилах пожарной безопасности. Также сельчанам были вручены памятки о соблюдении мер пожарной безопасности и о гражданской обороне.

В общей сложности спасатели посетили 56 домовладений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru