Жители Республики Мордовия страдают от укусов клещей

Жителей Республики Мордовия продолжают активно атаковать клещи.

С начала апреля нынешнего года жертвами укусов клещей стали 318 жителей региона. Среди пострадавших 111 детей. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года от укусов клещей пострадал 271 человек.

Кроме того, в нынешнем году в Республике Мордовия был зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом. В прошлом году было зарегистрировано четыре подобных случая.

Чаще всего от укусов клещей страдают жители Саранска (59 человек), а также Рузаевского (40 человек) и Лямбирского (33 человека) районов.

По информации регионального отдела Роспотребнадзора.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru