В Саранске руководитель коммерческой огранизации подозревается в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководителя компании, подозреваемого в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что в период с октября 2017 года по март 2018 года подозреваемый заключал с жителями Мордовии договора по изготовлению и монтажу дверей и ворот. После получения предоплаты руководитель компании переставал выходить на связь с клиентами.

Жертвами подозреваемого стали 17 жителей Мордовии. Мошенничество принесло мужчине прибыль в размере более 500 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф