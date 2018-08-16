В Мордовии было зафиксировано два случая бешенства коров

В Республике Мордовия было выявлено два случая бешенства коров.

На протяжении июля сотрудники Россельхознадзора выявили указанное заболевание у коров в селе Кочкурово и поселке Первомайский.

Специалисты напоминают о том, что бешенство представляет собой смертельно опасное заболевание. Если поведение животного вызывает определенные подозрения, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к ветеринару.

Также стоит отметить, что человек может заболеть после укуса больного крупного рогатого скота. Помимо этого, серьезную угрозу представляет собой употребление в пищу зараженного мяса и молоко.

Источник: ursn-rm.ru