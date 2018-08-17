Жительница села Ахматово спасла из воды 9-летнюю внучку

Как сообщили в региональном отделении МЧС, происшествие случилось в понедельник 13 августа.

Три девочки села Ахматово Атяшевского района Мордовии отправились на речку Нуя без взрослых.

Вскоре бабушка одной из девочек, Людмила Попкова, поехала на велосипеде проверить отдыхающих детей. На берегу женщина увидела только двух девочек, а на вопрос про третью получила ответ, что та купается. Однако на поверхности ребенка видно не было.

Женщина тут же бросилась в воду и нашла девочку, уже порядком наглотавшуюся воды. Валентина вынесла пострадавшего ребенка на берег, а затем девочку доставили сначала в районный центр, а потом в Детскую республиканскую больницу.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ