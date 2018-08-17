В Мордовии произошло ДТП с тремя автомобилями

Вечером 16 августа на трассе Саранск - Ичалки - Большое Игнатово зафиксировано ДТП. На 31-м километре указанной автодороги в Ромодановском районе произошло тройное столкновение легковушек.

ВАЗ-21120 под управлением 21-летнего водителя столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, который, в свою очередь, врезался в «Ладу Приору».

Водитель ВАЗ-21120 получил травмы и был доставлен на скорой помощи в районную больницу.

Все участники ДТП трезвы, на 22-летнего водителя «Лады Приоры» также составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без оформления ОСАГО.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ