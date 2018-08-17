Житель Ковылкина вынес из квартиры знакомой «золота» на 100 тыс. рублей

16 августа Ковылкинский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в краже золотых украшений на сумму более 100 тыс. рублей.

Как выяснило следствие, 12 января 2018 года безработный обвиняемый, находясь в состоянии похмельного синдрома, задумал совершить кражу. Имея ключи от квартиры знакомой и зная, что ее нет дома, он зашел в чужую квартиру и вынес золотые украшения (несколько золотых цепочек, кольца, серьги, браслеты и др.) на общую сумму около 105 тыс. рублей.

На суде обвиняемый, не судимый ранее, свою вину полностью признал. Наказание мужчине было назначено судом в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы (без ограничения свободны). В силу положений ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным, с испытательным сроком на 6 месяцев и контролем поведения осужденного.

Материальный ущерб в пользу потерпевшей взыскан с осужденного в полном размере.

Источник: kovilkinsky.mor.sudrf.ru