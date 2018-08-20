В Ковылкинском районе мужчина признан виновным в убийстве

55-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство.

Ковылкинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РМ собрал достаточные, по мнению суда, доказательства по делу об убийстве 34-летнего мужчины.

Следствие и суд установили, что 30 марта 2018 года в поселке Первомайский Ковылкинского района осужденный в доме сожительницы распивал спиртное с 34-летним мужчиной. Вскоре из-за ревности между мужчинами произошла ссора, и осужденный нанес два удара ножом пострадавшему.

Проснувшись утром, сожители поняли, что их гость не подает признаков жизни. Они избавились от ножа, а затем обратились в полицию.

Суд приговорил 55-летнего преступника к лишению свободы на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.