На ТЭЦ-2 в Саранске произошло ДТП, пострадал ребенок

Вечером 18 августа в Пролетарском районе Саранска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как прокомментировали в ГИОД ГУ МЧС России по РМ, в 18:00 на перекресте улиц Пролетарской и Энергетической на ТЭЦ-2 столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе один ребенок.

Как позже уточнили в отделе пропаганды ГИБДД РМ, в аварии участвовали автомобили ВАЗ-21099 и Ford Focus. В результате ДТП двое пассажиров автомашины ВАЗ, в том числе и годовалый ребенок в автокресле, получили незначительные повреждения. Пострадавшие были осмотрены прибывшими медиками "скорой" и отпущены домой.

Несколькими часами ранее в тот же день в Пролетарском районе Саранска произошла авария на перекрестке улиц Титова и Строительная. В 13:10 в результате столкновения двух иномарок Chevrolet Lachetti и Toyota Corolla водитель одной машины и женщина-пассажир другой получили повреждения разной степени тяжести. Пострадавшие осмотрены медиками на месте происшествия, получили первую помощь.