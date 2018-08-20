Петр Тултаев назвал «неизвестным Саранском» улицы Минскую, Борина и Рузаевскую

Глава города призвал представителей районной администрации, административно-техническую инспекцию обратить внимание на земельный участок на Химмаше по указанным выше улицам, назвав ситуацию на них настоящим «позором».

После посещения этих улиц мэр отметил огромное количество свалок и беспорядочное строительство и установку гаражей, которых там быть не должно. «Мы не выдаем разрешения на строительство гаражей! Время гаражей ушло», - отметил мэр.

В ситуации с самостроем и большим количеством мусора на указанной территории мэр потребовал разобраться.