В Мордовии утонули несколько человек, среди них охотники и рыбаки

В Мордовии люди гибнут в прудах, уходя на рыбалку и охоту. Зачастую причиной трагедии является распитие спиртных напитков.

В пятницу 17 августа из не оборудованного для купания пруда было извлечено тело 47-летнего мужчины. Житель Атяшевского района Мордовии вместе с компанией друзей распивал спиртное на берегу местного пруда. Друзья не сразу заметили, что один из них ушел купаться и погибшего обнаружили в воде спустя 20-30 минут.

Еще одна трагедия случилась на следующий день в окрестностях села Танеевка г.о. Саранск. 56-летний житель Напольной Тавлы пошел на охоту с сыном, но затем они разделились. Мужчина пошел в воду за подстреленной уткой, но выйти из воды не смог. Сын обнаружил погибшего отца в воде, причина смерти устанавливается экспертизой.

Утром 19 августа пришло сообщение об исчезновении 48-летнего жителя села Сабаево Кочкуровского района. Мужчина ушел на рыбалку еще 16 августа и до сих пор не вернулся. В тот же день, в воскресенье, личные вещи пропавшего были найдены и опознаны супругой на берегу реки Чавонерка.

Прибывшие на вызов водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы обнаружили тело рыбака.

Утром 20 августа в Большеберезниковском районе Мордовии обнаружено тело ушедшего накануне на охоту жителя одноименного села. 59-летний погибший был найден в воде одетым и с ружьем. По предположительной версии, погибший оказался в водоеме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, так как накануне вечером мужчину видели сильно пьяным.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ