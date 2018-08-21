26-летний преступник из Саранска был приговорен к пожизненному тюремному заключению

26-летний житель Саранска был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство троих человек, изнасилование, кражу и нанесение побоев.

В ночь на 1 июля прошлого года в двух квартирах многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу – проспект 60-летия Октября, были обнаружены трупы 30-летней женщины и двух мужчин 51- и 68-летнего возраста.

По подозрению в совершении указанных убийств был задержан 26-летний житель Саранска. Молодой человек признался, что убил женщину во время ссоры, которая вспыхнула в процессе совместного распития алкогольных напитков. Затем парень убил одного из мужчин, который пытался пресечь его действия. После этого молодой человек лишил жизни третьего участника застолья, опасаясь, что он сообщит о случившемся в полицию.

Кроме того, стражами порядка было установлено, что осужденный в июне прошлого года избил и изнасиловал свою бывшую сожительницу. Помимо этого, в том же месяце парень украл из кармана брюк некогда возлюбленной 1,5 тыс. рублей. Также в июне 2017 года осужденный избил работницу одного из магазинов Саранска.

Решением суда злоумышленник был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Источник: mordovia.sledcom.ru