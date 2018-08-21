В Инсарском районе столкнулись легковушка и мотоцикл

В Инсарском районе Республики Мордовия в ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла пострадал человек.

Указанный инцидент произошел днем 20 августа на 10-м километре автомобильной дороги, которая соединяет Инсар и Ямщину. Молодой человек 1997 года рождения, управлявший мотоциклом марки ИЖ, в определенный момент движения на полном ходу протаранил легковушку марки «Киа».

Мотоциклист был доставлен в районную больницу. После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили домой.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоцикл врезался в легковушку.

Источник: гибдд.рф