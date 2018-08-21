В Саранске в результате ДТП пострадал мужчина

В Пролетарском районе Саранска произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого был травмирован мужчина.

ДТП было зафиксировано вечером 20 августа на Северном обходе. Двигаясь на высокой скорости, врезались друг в друга два легковых автомобиля марки ВАЗ и «Опель».

Мужчина 1967 года рождения, который находился за рулем ВАЗа, был госпитализирован в РКБ №4. О состоянии пострадавшего в настоящее время ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в ходе которой будет установлена причина столкновения легковых автомобилей.

Источник: гибдд.рф