В Саранске горел гараж

В Саранске произошел пожар внутри гаража.

Утром 20 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Розы Люксембург произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что огонь вспыхнул внутри гаража №91. Площадь распространения пламени составила пять квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего вспыхнул огонь, пока что неизвестно. В скором времени точную причину пожара установят специалисты.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

Источник: 13.mchs.gov.ru