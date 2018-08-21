Житель Саранска подозревается в незаконном хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Недавно возле дома, расположенного по адресу – улица Инсарская, в поселке Николаевка, сотрудники полиции задержали жителя Саранска 1985 года рождения. В ходе личного досмотра мужчины стражи порядка обнаружили и конфисковали 1,18 грамма синтетического наркотического вещества. Горожанин сообщил, что приобрел наркотики в Интернете для личного употребления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что ранее горожанин привлекался к уголовной ответственности по причине незаконного хранения наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф