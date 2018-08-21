Житель Рузаевки едва не убил сына, пытаясь научить его жить

В Рузаевке был задержан 51-летний местный житель, который подозревается в нанесении ножевых ранений своему сыну.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 10 августа 51-летний горожанин в компании своего 23-летнего сына употреблял спиртное. В определенный момент мужчина решил, что его ребенок живет не так, как нужно, и принялся учить его жить. Молодому человеку не понравились нравоучения отца. По указанной причине парень попытался ударить пьяного знатока тайн бытия. В ответ на это отец нанес молодому человеку ножевое ранение груди.

Пострадавший был госпитализирован.

В данный момент отец, который, решив научить сына жизни, её же чуть не отобрал, задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф