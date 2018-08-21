В Рузаевском районе горела баня

В Рузаевском районе Республики Мордовия произошло возгорание бани.

20 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Татарская Пишля, на улице Заречной загорелась надворная постройка. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Выяснилось, что произошло воспламенение бани.

По предварительным данным, вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Причина воспламенения бани в настоящее время неизвестна. Не исключено, что постройку умышленно подожгли неизвестные лица. Также причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Источник: 13.mchs.gov.ru