26-летний житель Рузаевки подозревается в краже денег

В Рузаевке сотрудниками полиции был задержан 26-летний пациент районной больницы, который подозревается в краже денег из сумки.

Сотрудниками полиции было установлено, что 59-летняя жительница Рузаевки пришла в районную больницу, дабы навестить своего мужа. В определенный момент супруги вышли из палаты. Женщина, понадеявшись на добросовестность других пациентов, оставила свою сумку без присмотра. В данном случае хорошее отношение к людям сыграло злую роль. Другой пациент 26-летнего возраста похитил из оставленной горожанкой сумки 7 тыс. рублей.

В данный момент молодой человек, у которого проблемы не только со здоровьем, но и с законом, задержан. Выяснилось, что часть похищенных денег подозреваемый отдал своей сестре.

Кроме того, было установлено, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности.

Источник: 13.мвд.рф