В Рузаевке сгорело сено

В Рузаевке пожар уничтожил сено.

Днем 20 августа возле дома №8, который расположен по адресу – улица Агапова, внезапно загорелось сено. В кратчайшие сроки огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

К счастью, вследствие данного возгорания никто не пострадал.

Причина пожара в скором времени будет установлена специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электрических приборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru