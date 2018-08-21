В Рузаевке сгорело сено

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В Рузаевке пожар уничтожил сено.
Днем 20 августа возле дома №8, который расположен по адресу – улица Агапова, внезапно загорелось сено. В кратчайшие сроки огонь распространился на площади 30 квадратных метров.
К счастью, вследствие данного возгорания никто не пострадал.
Причина пожара в скором времени будет установлена специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электрических приборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru