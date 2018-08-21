Мордовские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Быт»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Быт».

Указанная операция проводилась в период с 13 по 16 августа. В ходе проведения данного мероприятия стражи порядка проверили более 2,2 тыс. жилых домов и 279 торговых точек.

За время проведения операции стражами порядка было выявлено 201 административное правонарушение. Кроме того, на профилактический учет был поставлен 31 человек. Также по итогам проведения операции было возбуждено 26 уголовных дел.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф